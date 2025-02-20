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В сети появились кадры сильного пожара в Одессе

Военное дело: в Одессе пропало электричество после ударов «Гераней»

В Одессе после ночных ударов БПЛА «Герань» ВС РФ по энергообъектам полностью пропало электричество, сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Местные жители опубликовали кадры пожара, возникшего после ударов беспилотников.

«В Одессе полностью отключено электричество после серии мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В этот же день мэр города Геннадий Труханов сообщал, что в Одессе на юге Украины тепломагистраль получила повреждения, из-за чего часть города осталась без отопления.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что у около пяти тысяч жителей одного из районов города пропало электричество. После ударов в городе начался сильный пожар.

18 февраля на Украине вновь ввели ограничения в подаче электроэнергии для промышленности и бизнеса. Министерство энергетики страны заявило, что причиной отключений стали последствия ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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