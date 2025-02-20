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Трамп назвал число погибших солдат ВСУ

Трамп: США через спутники видят больше 700 тысяч погибших солдат Украины
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Jeenah Moon/Reuters

Представители США через спутники видят, что украинская сторона в ходе конфликта потеряла свыше 700 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на брифинге в Майами сказал американский президент Дональд Трамп.

«Я думаю, что Украина потеряла 700 тысяч человек в войне. Мы видим тела и части тел на поле боя через спутники. Зеленский плохо справляется, его люди гибнут напрасно. Мы надеемся, что скоро будет объявлено о прекращении огня», — заявил глава Белого дома.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения. Также российский лидер отметил, что бойцы 710-й бригады пересекли границу страны в Курской области и вышли на территорию Украины.

Новость дополняется.

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