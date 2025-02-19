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В Курской области потери ВСУ за сутки превысили 500 военных

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 510 военных
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Reuters

За сутки потери ВСУ на территории Курской области составили более 510 военных, также были уничтожены техника и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что за сутки противник потерял танк, боевую машину пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронемашины, две самоходные артиллерийские установки, четыре миномета, три пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и прочее. Один военнослужащий сдался в плен ВС РФ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник лишился более 62 тысяч военных, 371 танка, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортеров, 1937 боевых бронемашин, 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня и др.

19 февраля стало известно, что ВС РФ после освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль важнейшую логистическую дорогу Суджа — Рыльск. Оперативный захват позиций осуществили тульские десантники. Для этого они использовали беспилотники, артиллерию и авиацию. После закрепления позиций российские военные собираются атаковать ВСУ с разных сторон.

Ранее российский военкор рассказал о «дискотеке» для ВСУ около Суджи.

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