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В Госдуме призвали Маска отключить Starlink для украинской армии

РИА Новости: в Госдуме Маска призвали отключить ВСУ от Starlink
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА Новости призвал главу департамента эффективности государственного управления США, американского предпринимателя Илона Маска лишить Вооруженные силы Украины доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink.

По словам парламентария, у американского бизнесмена есть возможность внести «свою весомую лепту в прекращение кровопролития, которое продолжает множить режим Зеленского, отказываясь от мирных переговоров».

Шеремет также напомнил, что Вооруженные силы Украины используют Starlink для координации и ведения боевых действий.

Член Госдумы уточнил, что этот шаг был бы гуманным со стороны Маска и, возможно, подтолкнул бы украинского президента Владимира Зеленского к словам американских властей.

Незадолго до этого основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская предположила, что Starlink могут отключить для украинской стороны в любой момент, но оставить для использования России. Она считает, что это могут преподать как «технический сбой» на несколько дней или недель.

До этого Маск заявил, что Зеленский не может представлять волю народа Украины.

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