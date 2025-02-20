Военный аналитик Киселев заявил, что западные наемники не доверяют украинцам

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, не доверяют украинцам. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

Как передало ему подполье, наемники стараются не подпускать украинцев даже к готовке пищи, потому что опасаются отравлений, поэтому им готовят только доверенные лица.

Также Киселев сообщил, что иностранные солдаты не контактируют с местным населением, но носят украинскую военную форму, чтобы не выделяться.

Эксперт добавил, что в последнее время российские военные умело наносят удары по местам скопления западных наемников.

Минобороны Российской Федерации неоднократно заявляло, что Украина использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории республики. 15 февраля сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали группу иностранных наемников на юге Донецкой народной республики под Великой Новоселкой при попытке наката.

Ранее в США рассказали, куда наемники хотят отправиться после Украины.