Минобороны: ВСУ потеряли до 505 солдат в ДНР за сутки

Российское подразделение группировки войск «Центр» нанесло поражение живой силе и технике украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, российские бойцы продвинулись вглубь обороны противника и нанесли поражение механизированным, мотопехотным и горно-штурмовым бригадам армии Украины. Атака, по данным Минобороны, проводилась возле населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Даченское и Песчаное.

«Отражены 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 505 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боя был ликвидирован танк «Leopard» немецкого производства, а также боевая машина, два бронетранспортера М113 американского производства, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и семь снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Ранее россиянам рассказали, сколько населенных пунктов ВС РФ взяли под свой контроль в 2024 году.