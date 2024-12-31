Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР уничтожили танк «Leopard» немецкого производства

Минобороны: ВСУ потеряли до 505 солдат в ДНР за сутки
close
Martin Meissner/AP

Российское подразделение группировки войск «Центр» нанесло поражение живой силе и технике украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, российские бойцы продвинулись вглубь обороны противника и нанесли поражение механизированным, мотопехотным и горно-штурмовым бригадам армии Украины. Атака, по данным Минобороны, проводилась возле населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Даченское и Песчаное.

«Отражены 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 505 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боя был ликвидирован танк «Leopard» немецкого производства, а также боевая машина, два бронетранспортера М113 американского производства, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и семь снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Ранее россиянам рассказали, сколько населенных пунктов ВС РФ взяли под свой контроль в 2024 году.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами