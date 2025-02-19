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Лидеры ЕС не приняли решения об отправке военных на Украину

Науседа: Евросоюз не принял решения об отправке военных на Украину
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Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).

«Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято», — отметил Науседа.

Президент Литвы добавил, что власти страны также советуются с МИД и министерством обороны по этому вопросу. Однако сначала «следует ответить на вопрос, на каких условиях и на какой стадии эти миротворцы могут оказаться» на Украине, и только потом «можно принять решение», подчеркнул Науседа.

Литовский лидер обратил внимание, что на саммите этот вопрос обсуждался, но возможны «очень разные форматы» пребывания войск стран Европейского союза на Украине.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, а также Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину.

Кроме того, в январе Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

Ранее Пушков высмеял планы Макрона по отправке войск на Украину.

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