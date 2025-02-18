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Четыре батальона ВСУ могут попасть в «котел» возле села Константинополь в ДНР

Mash: 2 тыс. солдат ВСУ могут попасть в один из крупнейших котлов в ДНР
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Четыре батальона бойцов ВСУ могут попасть в «котел» возле села Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По предварительным подсчетам, это около 2000 человек», — говорится в сообщении.

По данным канала, если российским военным удастся замкнуть «котел», то он станет самым масштабным в истории спецоперации. По данным Mash, в пределах территории находятся 101-я, 123-я и 137-я бригады теробороны ВСУ. Среди российских военных на месте боевых действий присутствуют танковые и мотострелковые бригады.

В публикации говорится, что армия России почти взяла под контроль село Андреевка, которое находится севернее Константинополя.

Утром российское Минобороны сообщало, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над двумя российскими регионами. Четыре дрона сбили в Воронежской области, один — в Белгородской.

Ранее бойцы РФ начали убирать «зубы дракона» на границе ДНР и Днепропетровской области.

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