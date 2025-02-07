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Еврокомиссия весной представит стратегию по усилению обороны ЕС

Фон дер Ляйен: ЕК представит стратегию по усилению обороны ЕС в марте
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) планирует к середине марта представить стратегию, которая направлена на усиление обороны Европейского союза, а также на увеличение оборонных расходов. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Варшаве, передает пресс-служба Еврокомиссии.

«Мы должны тратить на оборону больше, эффективнее и вместе. В середине марта мы представим наш план по укреплению обороны, который включит эти приоритеты», — заявила глава Еврокомиссии.

Накануне старший приглашенный научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор в колонке для газеты The Guardian заявил, что страны-члены Евросоюза не смогут быстро найти средства на увеличение оборонных расходов. По его мнению, финансирование оборонных расходов в мирное время за счет сокращения социальных расходов было бы социально неприемлемым и политически самоубийственным для большинства стран Западной Европы.

Тем временем агентство Bloomberg пишет, что вооруженные силы стран — членов Евросоюза пока не смогли улучшить свои возможности по быстрому развертыванию вооруженных сил в случае конфликта. Журналисты на этом фоне отмечали, что текущий бюджет на 2021–2027 годы предусматривает выделение на эти цели в общей сложности €1,7 млрд, но эта сумма была израсходована к концу 2023 года, и до следующего бюджета в 2028 году дополнительных средств не осталось.

Ранее в ЕС призвали устроить трибунал для фон дер Ляйен.

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