В ДНР заявили о взятии под контроль ВС России доминирующих высот вокруг Часова Яра

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль все высоты вокруг города Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Большие успехи у нас в районе Часова Яра на юг. Там Ступочки уже взяли в полукольцо, доминирующие высоты наши. Соответственно, мы можем работать артиллерией. И в сумме мы фактически заняли все высоты вокруг Часова Яра», — сказал советник.

Кимаковский добавил, что успехи российских военнослужащих позволят получить оперативно-тактическое преимущество.

17 февраля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается перебросить подкрепления своим частям в Часовом Яре. По его словам, что в районе к западу от города, ближе к Константиновке, инженерные подразделения украинской армии пытаются создать новую линию обороны.

Ранее эксперт назвал процент территории Часова Яра, который контролируют ВСУ.