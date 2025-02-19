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В ДНР заявили о взятии под контроль ВС России доминирующих высот вокруг Часова Яра

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России заняли все высоты у Часова Яра
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль все высоты вокруг города Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Большие успехи у нас в районе Часова Яра на юг. Там Ступочки уже взяли в полукольцо, доминирующие высоты наши. Соответственно, мы можем работать артиллерией. И в сумме мы фактически заняли все высоты вокруг Часова Яра», — сказал советник.

Кимаковский добавил, что успехи российских военнослужащих позволят получить оперативно-тактическое преимущество.

17 февраля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается перебросить подкрепления своим частям в Часовом Яре. По его словам, что в районе к западу от города, ближе к Константиновке, инженерные подразделения украинской армии пытаются создать новую линию обороны.

Ранее эксперт назвал процент территории Часова Яра, который контролируют ВСУ.

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