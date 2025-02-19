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Житель Курской области рассказал, как прятался в лесу от дронов ВСУ

ТАСС: мирные жители Курской области прятались в посадках от дронов ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Мирные жители Курской области прятались в посадках от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал местный житель агентству ТАСС.

Мужчина рассказал о тактике, которая спасла его от дронов. Двое братьев и еще один мужчина прятались от украинских беспилотников в лесу — они двигались на расстоянии примерно в 300 метров друг от друга, чтобы БПЛА не заметил всех сразу.

«Как только слышали, что дроны над ними кружат — подходили к деревьям, обнимали ствол, чтобы слиться и просто выжить», — рассказал он.

Российский региона регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Два БПЛА атаковали электроподстанцию в Рыльске, в результате чего был поврежден силовой кабель, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

19 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по последнему пункту обмена пленными и телами между Россией и Украиной. По данным источника, две ракеты попали в таможенный пункт Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Сообщалось, что ранения получили сотрудники пункта, в тяжелом состоянии их доставили в брянскую больницу.

Ранее украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

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