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Российский военнослужащий удачно вызвал огонь на себя

Российский боевой инженер вызвал огонь на себя и спас свое подразделение
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Павел Лисицын/РИА Новости

Российский боевой инженер, старший лейтенант ВС РФ Евгений Кочергин вызвал огонь на себя и спас свое подразделение, убедив бойцов отойти. Об этом сообщает газета MK.RU.

«Я их убедил, что вернусь следом, просто выиграю им время», — рассказал офицер, который сумел выжить в результате обстрела.

Свой подвиг Кочергин совершил, когда его подразделению был дан приказ переместиться на очередную позицию — однако взвод оказался отрезан и скован долгим боем с украинскими войсками. В результате подразделение Кочергина осталось с небольшим количеством боеприпасов, и офицер приказал взводу отступить, вызвав огонь на себя.

Украинские подразделения были рассеяны огнем, а Кочергин сумел переждать обстрел и вернулся к взводу.

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