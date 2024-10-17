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В ЕС призвали увеличить и ускорить поставки Украине оружия и снарядов

Саммит ЕС призвал страны союза ускорить и увеличить поставки вооружения Киеву

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Yves Herman/Reuters

Саммит ЕС призвал страны сообщества увеличить и ускорить поставки Украине снарядов, ракет и систем противовоздушной обороны (ПРО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление по итогам мероприятия.

Согласно документу, Евросоюз призвал увеличить поддержку оборонной промышленности Украины.

»Европейский совет призывает к быстрому наращиванию военной поддержки и ускорению ее поставок, в частности систем ПВО, боеприпасов и ракет, которые срочно необходимы для защиты населения Украины и критической энергетической инфраструктуры», — говорится в заявлении.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО должно нарастить поддержку Украины в ближайшие месяцы для усиления давления на Россию и обеспечения украинской победы в конфликте, так как «защита Европы начинается с украинских фронтов». Он добавил, что поддержка Киева должна продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.

Ранее Орбан подверг критике Евросоюз из-за позиции по украинскому конфликту.

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