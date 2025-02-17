В ЕС придумали, где взять средства для покрытия «самых насущных» потребностей Украины

ЕС рассмотрит новый вариант финансирования военной помощи для Украины, который будет включать добровольные взносы членов Евросоюза и доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщает польское агентство PAP.

Как отмечается, 18 февраля послы европейских стран обсудят создание нового фонда.

«Главной целью является удовлетворение самых насущных оборонных потребностей Украины, таких как артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны и поддержка украинской военной промышленности», — уточняется в материале.

Согласно имеющейся информации, в фонд военной помощи республике поступят

взносы от государств — членов ЕС (они будут пропорциональны их нацдоходу)

и прибыль от замороженных активов РФ (по предварительным оценкам, в этом году она может составить до €900 млн, что снизит нагрузку на страны Европы).

В статье отмечается, что члены Евросоюза сами смогут решать, как поддерживать Киев — поставками оружия или взносами в новый фонд. Чтобы этот механизм распространился на все объединение, его члены должны единогласно поддержать инициативу. Во избежание вето Венгрии выплаты в фонд могут сделать добровольными.

Летом прошлого года Будапешт заблокировал выделение из Европейского фонда мира денег на закупку оружия для Украины.

Ранее члены ЕС срочно собрались в Париже.