Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС придумали, где взять средства для покрытия «самых насущных» потребностей Украины

PAP: в Евросоюзе обсуждают создание фонда для военной помощи Украины
close
Global Look Press

ЕС рассмотрит новый вариант финансирования военной помощи для Украины, который будет включать добровольные взносы членов Евросоюза и доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщает польское агентство PAP.

Как отмечается, 18 февраля послы европейских стран обсудят создание нового фонда.

«Главной целью является удовлетворение самых насущных оборонных потребностей Украины, таких как артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны и поддержка украинской военной промышленности», — уточняется в материале.

Согласно имеющейся информации, в фонд военной помощи республике поступят

  • взносы от государств — членов ЕС (они будут пропорциональны их нацдоходу)

  • и прибыль от замороженных активов РФ (по предварительным оценкам, в этом году она может составить до €900 млн, что снизит нагрузку на страны Европы).

В статье отмечается, что члены Евросоюза сами смогут решать, как поддерживать Киев — поставками оружия или взносами в новый фонд. Чтобы этот механизм распространился на все объединение, его члены должны единогласно поддержать инициативу. Во избежание вето Венгрии выплаты в фонд могут сделать добровольными.

Летом прошлого года Будапешт заблокировал выделение из Европейского фонда мира денег на закупку оружия для Украины.

Ранее члены ЕС срочно собрались в Париже.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами