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Уничтожение 18 единиц техники и солдат ВСУ в Сумской области попало на видео

Появились кадры поражения «Искандером» 18 единиц техники ВСУ под Сумами

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» поразили 18 единиц техники и около 30 бойцов украинской армии у села Боромля в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на неназванные источники.

«Прилетело сильно», — говорится в сообщении.

По данным источника канала, в ходе атаки было уничтожено восемь легковых автомобилей, два грузовика, шесть боевых бронированных машин (ББМ), а также реактивная система залпового огня «Ольха».

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие после освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль важную логистическую дорогу СуджаРыльск.

По данным российского оборонного ведомства, оперативный захват позиций осуществляли тульские десантники. Для реализации захвата дороги использовались беспилотники, артиллерия и авиация.

Ранее Путин призвал подготовиться к восстановлению Курской области.

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