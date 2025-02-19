В рядах украинской армии возросли санитарные потери из-за холодной погоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В связи с установлением стабильно низких температур число украинских боевиков, заболевших простудными заболеваниями, несущих службу на ЛБС, резко возросло», — заявил он.

По словам Марочко, отсутствие ротации, тяжелые условия и ряд других факторов повлияли на то, что более 50% бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) болеют тяжелыми формами острых респираторных заболеваний.

Он подчеркнул, что солдат эвакуируют только в исключительных случаях, в основном когда им требуется операция. Большая часть состава армии Украины получила серьезные обморожения конечностей.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис призвал ВСУ начать отвод войск из Курской области, пока это еще возможно. По его словам, на территории региона сложились благоприятные погодные условия для отступления. Аналитик отметил, что твердая почва и пасмурная погода благоприятствуют отводу войск.

Ранее эксперт оценил возможность новой атаки ВСУ на приграничье России.