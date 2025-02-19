Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ выросли потери из-за погоды

Марочко: из-за холодной погоды в ВСУ возросли санитарные потери
close
Evgeniy Maloletka/AP

В рядах украинской армии возросли санитарные потери из-за холодной погоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В связи с установлением стабильно низких температур число украинских боевиков, заболевших простудными заболеваниями, несущих службу на ЛБС, резко возросло», — заявил он.

По словам Марочко, отсутствие ротации, тяжелые условия и ряд других факторов повлияли на то, что более 50% бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) болеют тяжелыми формами острых респираторных заболеваний.

Он подчеркнул, что солдат эвакуируют только в исключительных случаях, в основном когда им требуется операция. Большая часть состава армии Украины получила серьезные обморожения конечностей.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис призвал ВСУ начать отвод войск из Курской области, пока это еще возможно. По его словам, на территории региона сложились благоприятные погодные условия для отступления. Аналитик отметил, что твердая почва и пасмурная погода благоприятствуют отводу войск.

Ранее эксперт оценил возможность новой атаки ВСУ на приграничье России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами