На Западе посоветовали ВСУ использовать погоду для отступления

Британский военный аналитик Александр Меркурис призвал Вооруженные силы Украины начать отвод войск из Курской области, пока это еще возможно. Об этом он заявил в эфире своего видеоблога.
Меркурис обосновал свою позицию тем, что сейчас сложились благоприятные погодные условия для отступления. Аналитик отметил, что твердая почва и пасмурная погода благоприятствуют отводу войск.
«Лучшее, что могут сделать украинцы, это начать организовывать отступление сейчас, когда погодные условия достаточно хорошие, когда земля твердая, а небо пасмурное», — считает он.
Меркурис подчеркнул необходимость принятия решения о выводе войск до того, как пути отхода будут перекрыты.
До этого Меркурис назвал нецелесообразными и даже вредными для ВСУ локальные контратаки в Курской области, особенно на фоне наступления российской армии. По мнению аналитика, такие действия истощают ресурсы украинской армии в условиях продвижения российских войск на основных направлениях фронта.
Ранее ВС России нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области.