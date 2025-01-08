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На Западе посоветовали ВСУ использовать погоду для отступления

Меркурис: ВСУ нужно отступать из Курской области, пока позволяет погода
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Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис призвал Вооруженные силы Украины начать отвод войск из Курской области, пока это еще возможно. Об этом он заявил в эфире своего видеоблога.

Меркурис обосновал свою позицию тем, что сейчас сложились благоприятные погодные условия для отступления. Аналитик отметил, что твердая почва и пасмурная погода благоприятствуют отводу войск.

«Лучшее, что могут сделать украинцы, это начать организовывать отступление сейчас, когда погодные условия достаточно хорошие, когда земля твердая, а небо пасмурное», — считает он.

Меркурис подчеркнул необходимость принятия решения о выводе войск до того, как пути отхода будут перекрыты.

До этого Меркурис назвал нецелесообразными и даже вредными для ВСУ локальные контратаки в Курской области, особенно на фоне наступления российской армии. По мнению аналитика, такие действия истощают ресурсы украинской армии в условиях продвижения российских войск на основных направлениях фронта.

Ранее ВС России нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области.

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