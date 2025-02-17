Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали тела убитых ими мирных жителей Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС российский военный, лейтенант Артем Алексенцев с позывным Крестик.

«Да, боевики минировали тела гражданских, пытались скрыть следы своих преступлений», — рассказал он.

Известно, что Алексенцев принимал участие в освобождении города от ВСУ год назад. Он рассказал, что саперы обезвредили снаряды, а тела погибших были переданы медицинским службам.

Недавно ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Алешки в Херсонской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он сообщил, что ВСУ использовали беспилотники «Баба-Яга» для разбрасывания мин-лепестков, которыми сейчас усеян город. Также на территории населенного пункта много неразорвавшихся кассет.

14 января три мирных жителя пострадали в результате атаки украинских войск на города Каховка и Алешки в Херсонской области. По словам Сальдо, в Каховке ранения получила женщина.

Ранее ВСУ разбросали запрещенные мины «Лепесток» в курском селе.