Три человека погибли при обстреле города Алешки кассетными боеприпасами ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами город Алешки в Херсонской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трех погибших мирных жителях», — написал он.

По словам Сальдо, ВСУ использовали беспилотники «Баба-Яга» для разбрасывания мин-лепестков, которыми сейчас усеян город. Также на территории населенного пункта много неразорвавшихся кассет. Губернатор отметил, что такого массированного обстрела Алешек запрещенным вооружением еще не было, и призвал призвал местных жителей не выходить их домов, пока идет разминирование.

«Киевские подонки превзошли самих себя в бессмысленных зверствах против мирных людей», — добавил он.

14 января три мирных жителя пострадали в результате атаки украинских войск на города Каховка и Алешки в Херсонской области. По словам Сальдо, в Каховке ранения получила женщина. В Алешках, в свою очередь, пострадали двое мужчин. Губернатор добавил, что еще одной целью украинских войск стало село Новокиевка. ВСУ выпустили по населенному пункту одну ракету, тем самым повредив здание аптеки и несколько домостроений.

Ранее украинские войска нанесли удары по жилым домам в Херсонской области.