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Порошенко обвинил Зеленского в многократном уклонении от явки в военкомат

Порошенко: Зеленский четырежды уклонялся от повесток в украинский военкомат
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Reuters/AP

Президент Украины Владимир Зеленский четырежды игнорировал отправленную ему военкоматом повестку и тем самым уклонялся от службы в армии. Об этом бывший глава государства Петр Порошенко заявил в интервью изданию «Украинская правда».

По словам экс-президента, четыре раза уклонявшийся от повесток Зеленский сейчас не имеет морального права комментировать его действия.

Порошенко, отвечая на вопрос журналистов о планах еще не достигшего мобилизационного возраста своего сына, заявил, что его отпрыск учится в вузе, и если тому придет повестка от военкомата, то он будет действовать иначе, чем Зеленский.

17 февраля Порошенко, комментируя указ о введении против него бессрочных санкций, который подписал Зеленский, заявил, что подобные меры негативно влияют на имидж республики.

13 февраля Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против Порошенко.

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.

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