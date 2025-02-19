Трамп заявил, что США не выведут свои войска из Европы

Трамп сообщил, что не хотел бы выводить войска США из Европы

Соединенные Штаты Америки не станут выводить свои войска из Европы. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с журналистами, пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что нам нужно это делать. Я бы не хотел этого делать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

17 февраля издание Financial Times писало, что Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту. В публикации отмечается, что в дальнейшем американские войска могут быть перемещены дальше на запад, в результате чего «Евросоюз станет уязвим для российской армии». Издание подчеркивает, что США перестали считаться для европейских государств союзником, на которого можно положиться.

До этого глава Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Соединенные Штаты могут частично вывести свои войска из Евросоюза, но вряд ли окончательно покинут НАТО. Он также согласился с тем, что ЕС следует повысить расходы на оборону из-за изменившихся приоритетов США.

Ранее в США заявили, что Трамп может передать Европу во власть Путина.