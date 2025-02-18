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Пушилин сообщил о пострадавших в Макеевке

Пушилин: в Макеевке шесть человек пострадали в результате обстрела ВСУ
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Шесть человек пострадали из-за обстрела Вооруженных сил Украины города Макеевка к востоку от Донецка. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он сообщил, что ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу, при этом большую часть ракет сбили силы противовоздушной обороны (ПВО). Однако обломки ракет стали причиной повреждений машин, домов, а также травм у мирных жителей.

«Ранения получили две девочки 2014 г.р., также пострадали женщины 1979 и 2002 г.р., мужчина 1994 г.р. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщил Пушилин.

Кроме жителей Макеевки, как добавил Пушилин, от обстрела пострадал мужчина 1967 года рождения в Пантелеймоновке.

15 февраля пресс-служба министерства обороны России сообщила об освобождении села Березовка в Донецкой народной республике.

Ранее российский боец спас семью с ребенком в ЛНР во время обстрела.

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