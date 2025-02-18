Израиль опубликовал имена заложников, которых отпустит ХАМАС

Власти Израиля назвали имена шести заложников, которых освободит ХАМАС в субботу, 22 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление израильской общественной организации «Форум семей заложников».

«Форум семей заложников и пропавших без вести» с огромной радостью приветствует возвращение Элии Коэн, Таля Шохама, Омера Шем Това, Омера Венкерта, Хишама аль-Саида и Аверы Менгисту в эту субботу», — указано в сообщении.

Также общественники отметили, что со скорбью узнали о том, что в четверг, 20 февраля, будут возвращены останки еще четырех заложников.

18 февраля глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение ХАМАС в субботу 22 февраля освободит шестерых живых заложников.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее стало известно, что в ЕС начали разрабатывать собственный план по сектору Газа в противовес президенту США Дональду Трампу.