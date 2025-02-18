Владимир Зеленский назвал Европу слабой в военном отношении. С таким заявлением он выступил в ходе интервью телеканалу ARD.

«Европа сегодня слаба с точки зрения численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил, беспилотников», — считает Зеленский.

15 февраля Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции призвал страны Евросоюза создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать украинская армия. Зеленский не исключил, что Соединенные Штаты могут отказать европейским странам в военной поддержке, и заявил об угрозе нападения России на страны Североатлантического альянса — хотя российская сторона неоднократно подчеркивала, что воевать с альянсом не собирается.

В Кремле при этом заявили, что пока не могут оценивать планы Европейского союза по созданию собственной армии, но внимательно отслеживают связанную с этим информацию.

Ранее Шольц заявил, что Европа не позволит демилитаризировать Украину.