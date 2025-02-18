Минобороны: ВСУ потеряли почти 300 военных в зоне действия группировки «Центр»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 295 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Центр». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки нанесли поражение пяти механизированным, егерской, трем мотопехотным, аэромобильной и штурмовой бригадам ВСУ. Кроме того, под удар попали войска бригад территориальной обороны и национальной гвардии.

По информации министерства, украинские войска располагались в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Андреевка, Удачное, Успеновка, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США», — говорится в сообщении.

Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили подразделение ВСУ в районе Харькова. По его словам, во время атаки украинские бойцы пытались прорваться в сторону Белгородской области.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ.