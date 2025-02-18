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В Минобороны РФ назвали потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки «Север»

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 25 военных около Волчанска Харьковской области
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

ВСУ за сутки потеряли до 25 военных и два автомобиля в зоне действия группировки войск «Север» на Харьковском направлении. Об этом свидетельствуют данные министерства обороны Российской Федерации.

«На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также добавили, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции и рубежи. Они нанесли удары по бойцам и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Часов Яр, Иванополье и Улаклы в ДНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронемашина HMMWV производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Всего в течение суток ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции до 1225 человек. Также украинцы лишились до 75 военнослужащих в результате боев с российской группировкой «Днепр».

Ранее российские военные освободили Свердликово в Курской области

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