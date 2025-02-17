Минобороны РФ: потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили до 1225 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли в зоне специальной военной операции до 1225 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Российской Федерации.

В зоне ответственности группировки российских войск «Север» украинская армия потеряла до 35 военнослужащих, в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад» — свыше 190 бойцов, «Юга» — до 180, группировки «Центр» — более 585, группировки «Восток» — до 160 военнослужащих.

Также ВСУ потеряли до 75 военнослужащих в результате боев с российской группировкой «Днепр».

Накануне украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил, что потери Вооруженных сил Украины могут быть на «десятки тысяч» больше, чем в официальных документах за счет пропавших без вести.

5 февраля Зеленский заявлял, что ВСУ за время боевых действий потеряли 45,1 тыс. человек, зафиксировано около 390 тыс. случаев получения ранений.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.