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Финским волонтерам пришлось обеспечивать наемников ВСУ носками и дронами

РИА Новости: финские волонтеры вынуждены собирать носки и БПЛА для наемников ВСУ
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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Волонтерам из Финляндии приходится собирать гуманитарную помощь, в том числе двойного назначения, для наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из числа граждан республики. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал финский журналист Кости Хейсканен, наемники постоянно просят волонтеров оказать им поддержку. В частности, они жалуются на нехватку приборов ночного видения и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В материале уточняется, что в Финляндии работают несколько организаций, отправляющих необходимые вещи военнослужащим в зоне конфликта. Одна из них — «Организация национальной обороны», представители которой в один из последних сборов гуманитарной помощи закупали шерстяные носки.

Другая организация называется Your finnish friends и считается крупнейшей структурой, поставляющей наемникам товары двойного назначения. В том числе ее члены собирают средства на системы радиоэлектронной борьбы, БПЛА и оптические приборы.

«Your finnish friends организовали в поддержку Украины выставку трофейной техники <...>, где посетители могли посмотреть на один русский танк», — говорится в публикации.

Авторы статьи добавили, что еще одной видной волонтерской группой являются «Злые корги». По данным агентства, к текущему моменту они отправили в зону конфликта более 2,5 тыс. планшетов и ноутбуков.

Ранее министерство иностранных дел Финляндии опубликовало инструкцию для граждан, желающих присоединиться к ВСУ.

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