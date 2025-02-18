Вооруженные силы Украины стягивают силы в Сумской области возле границы с Брянской и Курской областями. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

«Общался с шосткинскими. Говорят, что от них и из Глухова на границу с Брянщиной, где переход «Троебортное», стягивают вояк и технику. Подвозят БК и ГСМ. Располагаются в приграничных селах, откуда мирняк уже эвакуирован. Не знаю, но вдруг опять какую-то атаку задумали? Если судить по карте, то достаточно логично», — процитировал Лебедев слова агента из Сумской области.

Подпольщик пояснил, что Глухов — это восточная часть Шосткинского района. Там очень много лесов и различных складок местности. А в выселенные села крайне удобно заселяться. По словам Лебедева, украинцы могут расположить технику как в лесу, так и по фермерским хозяйствам.

Также Лебедев поделился деталями сообщения другого жителя Сумской области. Тот сообщил о затишье и прибытии военных, которых поселяют в дома мирных жителей.

«В Сумской области с 10 на 11 февраля внезапно нарисовалось около 15 тысяч новых абонентов украинской мобильной связи, что однозначно указывает на переброску в регион очень крупных подкреплений. Наибольшая концентрация «новеньких» отмечена в двух локациях: Баничи-Перемога-Глухов и Мирополье», — раскрыл подробности разговора подпольщик.

По данным Минобороны РФ, за предыдущие сутки российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области. ВС РФ нанесли удары по двум танковым бригадам ВСУ, тяжелой механизированной бригаде, пяти механизированным, одной штурмовой, трем десантно-штурмовым бригадам и прочему. Бои шли в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Курилвока, Лебедевка и других.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.