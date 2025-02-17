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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в Курской области за сутки

МО РФ: ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ в Курской области за сутки
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Evgeniy Maloletka/AP

За минувшие сутки российские военные отразили четыре атаки ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ нанесли поражение двум танковым бригадам ВСУ, тяжелой механизированной бригаде, пяти механизированным, одной штурмовой и трем десантно-штурмовым бригадам, а также бригаде теробороны и бригаде морской пехоты ВСУ.

Бои шли в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Курилвока, Лебедевка и других. Всего были отражены четыре контратаки ВСУ.

До этого кабмин РФ сообщал, что Правительство России выделит более 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов за аренду жилья семьям в Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также СК возбудил дело после атаки ВСУ на село в Курской области. По данным пресс-службы ведомства, в результате атаки один из местных жителей получил ранения и был госпитализирован. Помимо этого, в ходе атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные дома.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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