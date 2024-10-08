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Сыну Усамы бен Ладена запретили въезд во Францию

Глава МВД Ретайо: сыну Усамы бен Ладена Омару запретили въезд во Францию

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Nasser Nasser/AP

Власти Франции официально запретили сыну бывшего главаря международной террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усамы бен Ладена Омару въезд на территорию страны. Об этом сообщил глава МВД Франции Брюно Ретайо в социальной сети X.

Министр отметил, что Омар бен Ладен до настоящего времени в течение нескольких лет проживал в департаменте Орн на севере Франции, будучи супругом гражданки Великобритании. Однако французские власти потребовали выдать в отношении него распоряжение о необходимости покинуть республику после того, как в прошлом году он опубликовал в своих социальных сетях комментарии, пропагандирующие терроризм. После того, как суды подтвердили законность данного требования, власти добились его выезда из Франции.

Административный запрет на въезд во Францию гарантирует, что бен Ладен не сможет вернуться в страну ни по каким причинам, уточнил Ретайо.

Усама бен Ладен — основатель и бывший лидер международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», взявшей на себя ответственность многие крупные теракты, в том числе за взрыв двух «башен-близнецов» 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По официальной версии правительства США, бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в результате спецоперации, он находился на вилле в городе Абботтабад на северо-западе Пакистана. В «Аль-Каиде» эту информацию подтвердили.

Ранее Захарова назвала Зеленского «вторым бен Ладеном».

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