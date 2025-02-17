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Польский генерал заявил, что Варшаве нужно ядерное оружие

Польский генерал Скшипчак: Варшаве нужно ядерное оружие для противостояния РФ
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Kuba Stezycki/Reuters

Варшаве может понадобиться ядерное оружие, чтобы противостоять «российской угрозе», заявил в интервью Fronda генерал польской армии Вальдемар Скшипчак.

«Американцы подрывают НАТО. В этой ситуации определенно нужно подумать, не стоит ли говорить с теми членами НАТО, у которых есть ядерное оружие, чтобы они поделились им с нами», — сказал военный.

Он отметил, что сейчас Варшаве не стоит даже пытаться мериться силами с Москвой, потому что российские солдаты польскую армию «просто раздавят».

Скшипчак признал, что обсуждение передачи Польше ядерного оружия вызовет в мире переполох, однако он полагает, что этот вопрос все равно заслуживает рассмотрения.

17 февраля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не планирует направлять свои войска на территорию Украины, поскольку ее военные в данный момент заняты на охране восточной границы.

Ранее Фицо заявил, что в Париже обсудят вопрос размещения иностранных войск на Украине.

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