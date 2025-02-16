В Белгородской области при атаке ВСУ по машине умер человек

Гладков: при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области умерла женщина

При атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области умерла женщина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина», — рассказал чиновник.

Женщина умерла до приезда медиков, она сидела на пассажирском месте. Управлявшая транспортным средством женщина получила баротравму и ушибы рук. Ей оказывают медицинскую помощь.

До этого ВСУ атаковали дроном грузовик в селе Шелаево, в результате чего был ранен мужчина.

Также в тот день еще несколько беспилотников атаковали поселок Уразово. Один упал около социального объекта — от взрыва в здании были выбиты окна, также был поврежден припаркованный рядом легковой автомобиль, отметил Гладков. Второй беспилотник атаковал еще одну легковушку, повредив лобовое стекло транспортного средства.

Ранее ВСУ обстреляли автомобиль с ребенком в Запорожской области.