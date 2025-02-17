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В подполье назвали цель удара по аэродрому в Киевской области

Лебедев: при ударе по аэродрому ВСУ могли быть ликвидированы иностранные офицеры
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Сергей Бобылев/РИА Новости

При российском ударе по аэродрому в Киевской области могли быть ликвидированы высокопоставленные офицеры, предположительно, иностранные. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сопротивление сообщает, что после удара в направлении аэродрома направилось около десятка «скорых»... Также слышали пролет двух вертолетов в сторону Киева. Что наводит на мысль о том, что под удар попали или очень большие военные чины, или, скорее всего, иностранные офицеры», — сказал Лебедев.

17 февраля Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам аэродромной инфраструктуры Украины, а также по складам и скоплениям живой силы и техники украинской армии в 152 районах.

На прошлой неделе сообщалось об ударе российских войск по одному из крупнейших производств дронов на Украине — предприятию «Стрим техно» в Киеве.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и цех сборки БПЛА.

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