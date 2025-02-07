Киев не сможет в ближайшем будущем привлечь в армию достаточное количество граждан, чтобы остановить продвижение российских войск в районе города Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, сославшись на нескольких военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В частности, в статье приводятся слова ряда украинских офицеров, дислоцированных у Красноармейска. Они рассказали, что в настоящее время Вооруженные силы РФ активно идут вперед на данном участке фронта.
«Чтобы остановить их продвижение, Киеву понадобится большой приток войск <...>, что маловероятно в ближайшем будущем», — подчеркнули источники издания.
По информации журналистов, сейчас ВСУ испытывают острую нехватку пехоты. Украинские формирования, которые находятся на Восточном фронте, по своей численности уступают ВС РФ как минимум в пять раз. Более того, они состоят из возрастных солдат и недавно мобилизованных граждан без какого-либо опыта ведения боевых действий.
Как отметил командующий одним из батальонов ВСУ, украинским бойцам очень сильно помогают беспилотники. Без дронов «ситуация была бы ужасной», подчеркнул он.
Ранее в Государственной думе РФ заявили, что военнослужащие страны взяли Красноармейск в клещи.