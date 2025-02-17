В УФСБ рассказали о поджоге релейного шкафа в Нижнем Новгороде

УФСБ: куратор с Украины обещал 25 тыс. рублей за поджог на ж/д в Нижнем Новгороде

Куратор с Украины пообещал двум подросткам 25 тыс. рублей за поджог релейного шкафа в Нижнем Новгороде. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области.

«Злоумышленники, действуя по заданию украинского куратора, за денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей намеревались на территории Нижегородской области совершить повреждения ряда объектов транспортной инфраструктуры», — сообщили в УФСБ.

Контрразведчики рассказали, что подросткам передали инструкции по изготовлению орудий для совершения преступления. Сейчас сотрудники ФСБ проводят следственные действия, разыскивают соучастников преступлений.

16 февраля жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по подозрению в государственной измене.

По данным ведомства, мужчина передавал данные кураторам из украинской разведки. Следователи установили, что комсомольчанин через интернет связался с представителями разведки Украины.

Ранее жительница Ростовской области получила срок за сотрудничество со спецслужбами Украины.