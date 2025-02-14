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Жительница Ростовской области получила срок за сотрудничество со спецслужбами Украины

В Ростовской области россиянку приговорили к 13 годам за госизмену
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Shutterstock/AnnaStills

Ростовский областной суд приговорил 37-летнюю Евгению Рябову, признанную виновной в государственной измене, к 13 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд согласился с позицией обвинителя. Рябова будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы на срок один год.

Было установлено, что в январе 2023 года Рябова через мессенджер передавала представителю спецслужбы Украины сведения о местонахождении военных объектов, которые могли использоваться против безопасности РФ. Ее задержали правоохранительные органы Ростовской области, против нее было возбуждено уголовное дело.

До этого за госизмену осудили жительницу Херсона. Она получила 12,5 лет в колонии общего режима за передачу данных украинским спецслужбам о дислокации подразделений ВС РФ.

Ранее осужденный крымчанин рассказал, какую информацию передавал спецслужбам Украины.

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