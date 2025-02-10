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Кадыров заявил о попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира

Кадыров сообщил о попытке ВСУ дроном атаковать машину командира Зингиева
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о попытке украинских войск нанести удар беспилотником по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России Зайнди Зингиева в ходе его инспекции в зоне специальной военной операции.

По словам Кадырова, Зингиев посетил места временной дислокации подразделения в направлении Часова Яра. Командир проверил условия несения службы, оценил боеготовность личного состава и пообщался с военными.

По словам главы Чечни, во время инспекции Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по автомобилю Зингиева, но потерпели неудачу. Российские военные оперативно подавили дрон модифицированными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Это еще раз подтверждает высокий уровень подготовки нашего подразделения», — написал Кадыров.

9 февраля Кадыров сообщал, что ВСУ попытались атаковать три беспилотника, но два из них были сбиты средствами противовоздушной обороны. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по республике.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали атаку дрона на Грозный.

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