Группа спецназовцев «Ахмата» два месяца держала оборону в окружениии

Алаудинов заявил, что группа бойцов «Ахмата» более месяца держала оборону в окружениии

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир добровольческого подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что группа бойцов спецназа «Ахмата» два месяца держала оборону в окружениии. Его слова приводит ТАСС.

По словам Алаудинова, отряд Питерского героически сражался на участке между Мартыновкой и Черкасским Поречным.

«Удерживал стратегический участок дороги командир группы с позывным Боучуд, <...> который героически отстаивал этот участок более двух месяцев, а когда уже все они были ранены, командир лично руководил ими», — рассказал Алаудинов.

По его словам, Боучуд лично отвлекал огонь украинских войск на себя, чтобы обеспечить эвакуацию раненых бойцов.

До этого он заявил об уничтожении большей части бойцов ВСУ под Курском. Он добавил, что на данный момент под Курском находятся украинские подразделения, которые были сформированы из мобилизованных.

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