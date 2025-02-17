В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Здание промышленного предприятия получило повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Другие подробности инцидента неизвестны.

До этого стало известно, что российские военнослужащие начали активно атаковать армию Украины в Днепропетровской области.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», группа «Беркут» ударно-разведывательного дивизиона 238 артиллерийской бригады ВС РФ с помощью беспилотника «Ланцет» Х-51М поразила грузовик украинских военных. В результате атаки была ликвидирована часть бойцов в машине.

11 февраля российские военные ударили баллистической ракетой по одной из гостиниц в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области. Как писал Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на местных жителей, в отеле размещались бойцы ВСУ.

Ранее глава МО РФ поблагодарил полк, взявший под контроль село Дачное.