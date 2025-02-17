В России за ночь сбили 90 беспилотников и ракету «Нептун»

Силы ПВО за ночь сбили 90 дронов ВСУ и ракету «Нептун-МД» над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь на 17 февраля сбили и уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов — 38 — сбиты над акваторией Азовского моря.

24 БПЛА уничтожено на Краснодарским краем, 15 — над Республикой Крым, 7 — над акваторией Черного моря.

По два дрона сбиты над территориями Курской и Ростовской областей и по одному — над территориями Брянской и Белгородской области.

Кроме того, российские военные уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.

Незадолго до этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории Краснодарского края. По его словам, в результате падения обломков дрона в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов. Пострадала женщина, которой оказали первую медицинскую помощь.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.