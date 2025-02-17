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Губернатор сообщил о подавлении БПЛА в Ростовской области

Врио губернатора Слюсарь: средства РЭБ подавили дроны в Ростовской области
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Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ночь на 17 февраля подавили беспилотники над территорией Каменского района Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Незадолго до этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории Краснодарского края. По его словам, в результате падения обломков дрона в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов. В них, в основном, выбило окна. Пострадала женщина, которой оказали первую медицинскую помощь.

Вечером 16 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили шесть дронов над акваторией Азовского моря и три — в небе над Краснодарским краем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

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Атаки БПЛА на Россию
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