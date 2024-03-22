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Германия признала, что немцы воюют на Украине

МВД Германии заявило об участии 21 немца в украинском конфликте

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Mindaugas Kulbis/AP

Министерство внутренних дел Германии признало, что по меньшей мере 21 гражданин ФРГ на данном этапе находится в зоне проведения СВО, эти граждане участвуют в конфликте как на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и на стороне ВС РФ. Об этом ведомство сообщило изданию Berliner Zeitung.

«Из этих 21 гражданина Германии 14 человек на сегодняшний день имеют конкретные доказательства фактического участия в боевых действиях на стороне одной из сторон конфликта (три проукраинских; одиннадцать пророссийских)», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет газета, «можно с уверенностью предположить, что число немецких добровольцев, сражающихся за Украину, намного больше».

До этого генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что в сложившейся ситуации конфликт на Украине заморозить «невозможно и нецелесообразно».

Ранее в ФРГ призвали лишить пособий украинских беженцев.

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