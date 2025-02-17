В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства двумя беспилотниками

Два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдавии на юге республики. Об этом сообщили в Telegram-канале молдавского кабинета министров.

«Первый летательный аппарат был зафиксирован отделом воздушных операций Республики Молдова в 22:45 (23:45 мск — «Газета.Ru») по направлению Тараклия — Петровка. Второй был обнаружен через 3 минуты, в 22:48 (23:48 мск — «Газета.Ru»), по направлению Бурлэчень — Виноградовка», — говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что ситуация находится под контролем всех специализированных служб республики.

12 февраля молдавские полицейские нашли неподалеку от города Салчия в районе Тараклия рухнувший дрон. Опасностей для безопасности местных жителей не было.

13 февраля МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Озерова после падения двух дронов. Молдавские дипломаты назвали нарушения воздушного пространства страны «серьезной угрозой безопасности» и нарушением своего суверенитета. При этом посол заявил, что обвинения в принадлежности России к произошедшему не имеют оснований.

Ранее в Финляндии зафиксировали несанкционированные полеты беспилотников.