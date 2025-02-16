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В Британии рассказали о хищениях западной военной помощи на Украине

Telegraph: грузовики с западной военной помощью пропадают на Украине
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Global Look Press

Вооружение и военная техника, которую западные страны поставляют Вооруженным силам Украины, пропадают, не доезжая до учебных центров. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали о фактах коррупции на территории Украины при доставке военной помощи, полученной от Запада.

«Грузовики, везущие технику, время от времени пропадают, а партии транспортных средств прибывают в военные части без каких-либо деталей», — отмечается в материале.

10 февраля глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал использовать тактику «опытного уголовника», чтобы сдавать США своих подельников в коррупционных схемах в надежде избежать наказания.

В начале января Зеленский говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил, чья.

Ранее Медведев назвал людей, в чьих карманах осели $100 млрд для Украины.

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