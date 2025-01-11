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Пентагон раскрыл данные об увеличении производства боеприпасов за время СВО

Пентагон: США значительно увеличили производство боеприпасов за время СВО
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США значительно нарастили производство боеприпасов во время конфликта на Украине. Об этом сообщается в докладе на сайте Пентагона.

Так, объем выпуска снарядов калибра 155 миллиметров увеличился в 2,8 раза, достигнув 40 тысяч единиц в месяц, что на 178% больше, чем до специальной военной операции (СВО).

Производство ракет PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны выросло на 116% — с 21 до 48,6 единицы в месяц, а боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS — на 60% — с пяти до восьми единиц в месяц.

Также зафиксирован рост производства стволов для гаубиц М777 на 64% (с 11 до 18 в месяц), ракет GMLRS на 40%, ракет AIM-9X на 18% и противотанковых комплексов Javelin на 14%.

9 января шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине дал возможность США инвестировать $70 млрд в развитие собственного военно-промышленного комплекса. По его словам, эти средства были потрачены на производство вооружения для армейских складов США, а также на поставки Украине.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что оборонные корпорации США больше всего зарабатывают на украинском конфликте. По словам дипломата, в прошлом году на 41 американскую корпорацию пришлась половина от общего объема продаж оружия, что позволило им заработать $317 млрд — 50% общемировых доходов от продажи вооружения.

Ранее США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации Байдена.

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