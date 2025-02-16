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Глава МИД Польши однозначно высказался по поводу отправки войск на Украину

Глава МИД Сикорский: в Польше не рассматривают отправку ВС на Украину
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Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVP World исключил развертывание ВС республики на Украине после завершения конфликта.

Как заявил дипломат, такой вариант развития событий не обсуждается.

«Задача Польши в НАТО — защищать восточный фланг [альянса], то есть нашу собственную территорию», — пояснил Сикорский.

До этого глава польского МИД сообщил, что Евросоюз не будет создавать единую армию, к которой призывал президент Украины Владимир Зеленский. При этом Сикорский отметил, что является сторонником развития оборонных возможностей ЕС, и обратил внимание на то, что сейчас объединение формирует усиленную бригаду.

По мнению дипломата, сейчас план Европы должен заключаться в продолжении вооруженной поддержки Украины, пока она готова вести боевые действия против РФ.

Ранее Сикорский назвал «ошибкой» звонок Трампа Путину.

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