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В Польше раскрыли сроки установления «справедливого мира» на Украине

Сикорский: справедливый мир для Украины возможен в среднесрочной перспективе
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Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что достижение «справедливого мира» на Украине возможно в среднесрочной перспективе, если Западу удастся «убедить» российского лидера Владимира Путина остановить конфликт. Его слова приводит Польское агентство печати.

По его словам, президенту России нужно доказать, что цена за победу, которую придется заплатить, будет «неприемлемой». Сикорский также утверждает, что российская экономика якобы «начинает истощаться».

«Если мы убедим его [Путина], что не вернемся к отношениям, которые были раньше, и мы можем делать это дольше, чем он, тогда он заключит сделку», — сказал Сикорский.

Он добавил, что план Европы должен заключаться в продолжении вооруженной поддержки Украины, пока Киев готов вести боевые действия.

В то же время Сикорский заявил, что телефонный звонок американского президента Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину был «ошибкой». По его словам, разговор двух лидеров играет в пользу Кремля и ведет к ослаблению морального духа на Украине.

Ранее глава МИД Украины заявил о решающем моменте для Киева в ходе конфликта.

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