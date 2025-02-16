Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 230 бойцов в Курской области

За сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 230 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ потеряли два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одну американскую БМП Bradley, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей. Также украинская армия потеряла самоходную артиллерийскую установку, артиллерийское орудие и пять пунктов управления беспилотниками.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60 тыс. военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров.

14 февраля официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что следователями было возбуждено уголовное дело по факту преступлений украинской армии и других украинских вооруженных формирований в Николаево-Дарьино Курской области. В свою очередь посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что население села за время оккупации Украиной сократилось на половину.

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Суджанского района Курской области. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года они расправлялись с жителями Николаево-Дарьина, а также не давали им свободно перемещаться.

Ранее мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Курскую область.