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Посол России заявил, что половина жителей курского села не дожили до освобождения

Мирошник: 50% жителей курского села Николаево-Дарьино не дожили до освобождения
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Нина Зотина/РИА Новости

Половина жителей населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области не дожили до освобождения. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, слова которого передает ТАСС.

«В настоящее время у меня есть информация о людях, которые потеряли своих близких и пережили унижения, пытки и расстрелы. Например, в Николаево-Дарьино половина из тех, кто оставался в селе на момент захвата, не дожила до освобождения по различным причинам», — отметил он.

14 февраля официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что следователями было возбуждено уголовное дело по факту преступлений украинской армии и других украинских вооруженных формирований в Николаево-Дарьино.

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Суджанского района Курской области. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года они расправлялись с жителями Николаево-Дарьина, а также не давали им свободно перемещаться.

Ранее глухого на одно ухо бойца ВСУ взяли в плен в Курской области.

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